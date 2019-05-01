«Пакую чемодан и ухожу!» - Варум запретила Агутину делать пластику

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Певица высказалась об отношении к мужчинам, которые боятся стареть.

26 мая популярная певица Анжелика Варум отметит 50-летний юбилей. В честь дня рождения исполнительница дала большое интервью, где среди прочего обозначила свое мнение относительно пластических операций. Артистка объяснила, что на нее очень повлиял глянец и она хочет изменить свою внешность, но боится кардинальных перемен. Ведь публичные личности всегда должны выглядеть молодо и свежо, без морщин и мешков под глазами. Певица надеется, что новое поколение будет отличаться от предыдущего и не будет критиковать за естественные морщинки.

Анжелика признается, что ценит «специфическую публику», которая есть у нее с супругом Леонидом Агутиным, ведь поклонники стареют вместе со своими кумирами и не замечают перемен во внешности. Как отмечает Анжелика, супруг делает ей много комплиментов, отмечая, что с возрастом певица становится только привлекательнее. Артистка также подчеркивает, что ей очень нравится муж в свои пятьдесят. «Если вдруг Леня поддастся влиянию моды и начнет закрашивать седину и прятать морщины, незамедлительно пакую чемодан и ухожу!» - шутит Варум в интервью. Анжелика запретила мужу делать пластику, намекнув, что уйдет от него, если он решит воспользоваться услугами косметологов.