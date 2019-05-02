Завидует Бородиной? Бузова пожаловалась на работу в Майские праздники

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Пока Ксения отдыхает в Дубае, поющей ведущей приходиться «отдуваться» за двоих.

В очередной раз известная певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на свою работу. Уже редко кто удивляется таким её выпадкам, однако она же сама нагрузила себя кучей дел, с которыми привыкла справляться, чтобы хоть иногда ощущать свою значимость для остальных и общего дела. После развода с Тарасовым Бузова полностью окунулась в работу, а теперь продолжает жить в таком ритме вот уже несколько лет.

Сейчас, вероятно, Ольга завидует Бородиной, которая в конце апреля уехала всей семьёй в Дубай, где до сих пор продолжает наслаждаться шикарным отдыхом в шикарном отеле. Майские праздники проходят не мимо Ксении, чему явно может завидовать Ольга.

«1 мая. Мир! Труд! Май! Выходные? Не, не слышала. Страна, надеюсь, вы на все 100 кайфуете в эти долгие праздники? Лично у меня график на эти дни не особо изменится: репетиции, выступления, запись на студии, семейный совет на «Дом-2. Спаси Свою Любовь». Плюс обязательно надо успеть разработать на этой неделе кое-что новое для BuzFood, ну и немножко поспать за эти дни. Как вы проводите время?» – откровенно призналась звезда.

По сути, во многом Ольга сама нагружает себя дополнительной работой и ненужными занятиями, поэтому ей и приходится жаловаться за такое «перенапряжение». Важно сказать, что уже многие фанаты стали посмеиваться над Ольгой, говоря не только о лёгкости её работы, но и её особом отношении к своей персоне, как к единой «трудяге» России.

Слухи о возможном противостоянии Бузовой и Бородиной ходят уже давно. Фанаты поговаривают, что Ольга и Ксения не любят работать вместе. Девушки не раз пытались опровергать слухи о своей возможной ссоре, но теперь, когда руководство отпустило Бородину в Дубай, а Бузовой пришлось работать в Майские праздники, их противостояние кажется весьма очевидным.