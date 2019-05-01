«Кристина Мясникова всегда в маске» - Фанаты осудили Асмус за «фальшивую» жизнь

Сегодня, 16:54

Тяжелое детство могло вынудить актрису постоянно убегать от настоящей себя, «присваивая» чужие образы и даже мужа.

Вчера состоялись съемки финального выпуска сезона Comedy Clab. «Последний мотор» не смогла пропустить актриса Кристина Асмус, которая пришла в студию поддержать супруга и друзей-юмористов. Жена Гарика Харламова был в восторге от работы и шуток комиков, чем поделилась с подписчиками. Вероятно, отличный вечер настолько взбодрил гостью, что она еще долго не могла отойти от впечатлений, и судя по всему, не позволяла отдохнуть супругу своими «шутками за 300» и игрой с камерой.

Сегодня она опубликовала совместную с Харламовым фотографию, на которой бодро позирует, улыбаясь своей доброй улыбкой, подписав: «Я замужем, а муж заженой». На заднем плане позирует явно уставший и замученный Гарик Харламов. Такое несоответствие образов возмутило поклонников - фанаты осудили Асмус за «фальшивую» жизнь. «Кристина Мясникова всегда в маске», - отметили фанаты.

Им не понравилось, что актриса никогда не раскрывается по-настоящему. Даже на этом фото Харламов показал себя настоящего – уставшего, сонного, и не побоялся предстать в домашнем образе, в очках, застиранной футболке и с двойным подбородком. Кристина же позировала «при параде» - несмотря на явно поздний вечер, она улыбалась во всю, пытаясь скрыть усталость, и не поленилась замаскировать свои недостатки фотошопом.

Похоже, тяжелое детство до сих пор отражается на жизни актрисы. Кристина недавно призналась, что ее строгие родители отдали дочерей в спортивную гимнастику, и мечтали вырастить олимпийских чемпионок. Много лет она изнуряла себя тренировками, соблюдала строгий режим и голодала. По словам знаменитости, гимнастика отнял ее детство. Звезда возненавидела такую жизнь, однако боясь разочаровать родителей, не могла уйти из спорта.

До сих пор она не может посещать зал, где ее эмоционально «пожирали» много лет. Видимо, ненавистная жизнь настолько приелась актрисе, что она до сих пор пытается избегать себя настоящую, из-за чего живет «во лжи» - ведь даже фамилия девушки не настоящая.