Гоген Солнцев намекнул на развод с 63-летней женой. «Катюха-то жива?» - переживают фанаты

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Поклонники считают, что эпатажный шоумен может бросить жену, которая уже длительное время находится в коме.

38-летний актер и радиоведущий Гоген Солнцев уже длительное время не выходит на публику вместе со своей 63-летней женой Екатериной Терешкович. Более того, знаменитый мужчина перестал показывать супругу в личном Instagram-микроблоге, куда регулярно публикует собственные снимки. И даже на шоу к Андрею Малахову Гоген снова-таки пришел без Екатерины.

«Катюха-то жива?» - стали переживать фанаты, которые считают, что женщина могла до сих пор не выйти из комы.

А недавно сам Солнцев своем микроблоге намекнул на развод с 63-летней женой, когда сообщил, что «последний месяц весны - он особенный!» и отправился без Терешкович отмечать майские праздники. Напомним, ранее Гоген признался, что посещает психоаналитика. Возможно, разобравшись в себе, мужчина понял, что пора завершать «хайп» на браке с женщиной пенсионного возраста.