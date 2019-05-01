Наследие легенды: Дочь Александра Абдулова восхитила Сеть сходством с покойным отцом

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Девочка, чей талант успели отметить именитые режиссеры, делает все, чтобы стать достойной преемницей звездного отца.

Хорошо известно, что дочь покойного актера Александра Абдулова пошла в отца не только внешностью, но и талантом. Евгения приняла решение связать свою жизнь с киноиндустрией, как и ее отец. Сейчас она учится в школе-студии «Детикино», которая опубликовала видеоролик этюда «Плакса», где Евгения играет роль старшей сестры. Интернет-пользователи сразу обратили внимание, что Женя становится все больше похожа на своего знаменитого отца.

Можно заметить, что за прошедший год юная актриса сильно выросла. Она превратилась в очаровательную девочку-подростка. Женя замечательно успевает и в обычной школе. Окружение наследия легенды отмечает, что у Жени крайне непростой характер, и несмотря на свой юный возраст она умеет расставлять приоритеты. Девочка внимательно подходит к выбору ролей и даже не боится отказывать Марку Захарову, который приглашает ее в театр. Близкий друг семьи Абдуловых рассказал, что Марк Анатольевич приглашал Женю на небольшую роль. Она готовилась, репетировала, а потом резко отказала: «Не хочу, мне все это не нравится». И так и не вышла на сцену.

«Взяла все самое лучшее от отца, а как подросла, очень красивая!» - написали в Сети о девочке, которая восхитила сходством с покойным отцом. Большая часть пользователей уверенна, что дочь Александра Абдулова обязательно пойдет по его стопам и станет замечательной актрисой.