Эдита не оценит: Пьеха в погоне за идеальным прессом рискует «угробить» здоровье на стероидах

Сегодня, 15:30

Завышенные требования звёздной бабушки или комплекс неполноценности могли вынудить певца заняться «спортоголизмом».

Ни для кого не секрет, Стас Пьеха уже с детства «страдал» от завышенной планки звёздной бабушки: хорошее образование, правильные манеры, идеальная внешность и заслуги на сцене. Не исключено, что на фоне строгого нрава и высоких ожиданий Эдиты у певца возник комплекс неполноценности и страх осуждения. Так, чтобы не подвергаться критике артист серьёзно следит за своей внешностью, часами проводя время спортзалах. И всё бы ничего, вот только в погоне за идеальным прессом Стас рискует «угробить» своё здоровье. В соцсетях артист опубликовал снимок, где позирует с голым торсом на фоне тренажёров.

Примечательным стал тот факт, что тело артист подкачал весьма неравномерно: тощие ноги, худощавая шея и невероятно раскачанная спина. Не исключено, что от высоких требований бабушки Пьеха он решил бросить сцену и заняться бодибилдингом, а чтобы добиться лучших результатов хотя бы в этой сфере мог «подсесть» на стероиды. Очевидно, Эдита таких рвений внука не оценит, более того, такими темпами Стас не только ухудшает своё физическое самочувствие, но и подвергает сомнениям правдивость идеологии о здоровом образе жизни, которую так активно пропагандирует певец.