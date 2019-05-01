Алсу примет участие в «Евровидении-2019». «Больше послать некого?» - возмутились россияне

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После победы дочери Алсу в детском вокальном шоу «Голос», саму певицу зрители больше не хотят видеть на телевидении.

Многие телезрители после финала шоу «Голос.Дети» остались разочарованы в честности голосования. Дело в том, что по мнению россиян и многих знаменитых людей, в том числе Максима Галкина и Аллы Пугачёвой, конкурс должен был выиграть Ержан Максим, однако парень занял лишь второе место со значительным отрывом по голосованию. По этой причине телезрители считают, что звездные родители могли просто купить победу для Микеллы Абрамовой, чтобы просто порадовать дочь. За это соцсети обрушились гневом на саму Алсу.

Теперь стало известно, что 35-летняя певица примет участие в «Евровидении-2019». В этом году она будет объявлять результаты голосования от России. Данная новость возмутила россиян, которые уже даже собрались писать петицию против Алсу на конкурсе в Израиле.

«Больше послать некого? Только Алсу?», «Так может Лазарев победит в этот раз, раз уж Алсу едет?», «Ну да этот ж в Израиле будет…И там купили все и всех», - заявили интернет-пользователи.