«Проклятие» не снято? Киркоров не сумел искупить вину перед матерью и боится смерти

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Филипп, предавший мать ради Пугачевой, ищет спасение в дочери.

Роковое знамение получил Филипп Киркоров 25 лет назад, когда в день его рождения, 30 апреля 1994 года, почти сразу после женитьбы будущего поп-короля на Примадонне, умерла его мать Виктория Марковна Киркорова. По трагичному стечению обстоятельств считается, что именно на смертном одре Виктория прокляла своего сына за то, что тот ослушался её и женился на нежеланной «взрослой» невесте Алле Борисовне Пугачёвой.

Скорее всего, боясь уже не только за свой статус «одинокого» короля сцены, но и за свою жизнь, Филипп назвал свою дочь именно Аллой-Викторией, вероятно, пытаясь искупить вину перед матерью. Однако даже то, что и здесь Киркоров выделил на первое место имя Аллы, вероятно, не помогло снять «проклятие», из-за чего Филипп теперь боится смерти.

Как недавно признался сам Филипп, с нагрузками на уже не молодое тело артиста он справляется с большим трудом, из-за чего реально беспокоится о своём здоровье. «Вспоминаю последние трагедии: с Женей Осиным, с Юлией Началовой. Они не берегли себя, а это неправильно», — сказал музыкант.

Как признался певец, сейчас он уделяет повышенное внимание своему состоянию и даже стал реже соглашаться летать на самолётах, боясь разбиться на очередном авиарейсе. Киркоров сделал исключение для полета в Дубай, но все равно ему гораздо спокойнее ездить на авто или автобусе. «Проклятие» не снято или же почему Киркоров так боится за свою жизнь? Скорее всего, Филипп переживает, что он до сих пор не сумел искупить вину перед своей матерью, поэтому не удивительно, что певцу всё ещё страшно думать о скорой кончине в свои 52 года.