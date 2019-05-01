«Что за отель бомжацкий?»- Фанаты пристыдили Тодоренко за «нищенский» отпуск

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Турецкий стиль в архитектуре, по мнению подписчиков, напоминает неблагоприятный район «эконом» класса.

В последнее время семья Регины Тодоренко регулярно подвергается нападкам хейтеров: безработный муж, якобы плохое материнство, отсутствие развития и даже недостатки внешности. Уже который день ведущая проводит время в Турции в очередном отпуске, откуда часто делится с фанатами красочными фотографиями. Так, очередной снимок не остался без внимания подписчиков. Регина опубликовала фото на балконе своего отеля, где похвасталась «домашней» стиркой детской одежды сына. Примечательным стал внешний вид отеля: устаревший дизайн, однотонная покраска стен неоднозначного цвета и небольшой балкон.

Фанаты буквально пристыдили Тодоренко за «нищенский» отпуск. «О боже, что за отель бомжацкий?», — заявили негодующие подписчики в комментариях. Судя по всему, предположения о безработном муже ведущей Владе Топалове могут оказаться правдивыми, ведь Тодоренко и без того «вкалывает» за троих для содержания супруга и маленького сына. Не исключено, что именно по этой причине молодая мать была вынуждена экономить на дорогостоящем отпуске.