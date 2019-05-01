Выплакивала прощение? Бородина может скрывать от фанатов опухшее от слёз лицо

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Ксения и ее муж Курбан Омаров могут серьезно ссориться, проблемы в их семье фанаты заметили уже давно.

Хвастаясь очередной фотографией с каникул в Дубае, Ксения Бородина попыталась скрыть от чужих глаз, вероятно, последствия бессонной тяжелой ночи. Неудивительно, что после «нежностей» Курбана с шеф-поваром одного из ресторанов, который кормил его с рук, любящая жена, попыталась выяснить причины, по которым Курбан отстраняется от женщины и не уделяет ей достаточно времени.

Видимо, серьёзно повздорив с мужем, Ксюша может скрывать от фанатов своё опухшее от слёз лицо. Не зря Ксения надела большие солнцезащитные очки под предлогом, что она «вчера обгорела». Уже после первого комментария подруги Бородины стало понятно, что у жены Курбана явно должен был быть солнцезащитный крем, а весь рассказ об обгоревшей коже – всего лишь предлог отделаться от назойливых вопросов фанатов, который очень сильно переживают за пару Ксении.

Выплакивая прощение на протяжении всей ночи, Ксения, скорее всего, не добилась желанного. Курбан, судя по новым сториз телеведущей, всё ещё обижен на супругу, но пока достоверно неизвестно, на что именно. Однако почти всегда, когда пара находится вместе, они не общаются между собой, больше посвящая времени социальным сетям, чем своим отношениям. Неужели Ксения и правда выплакивала прощение? Возможно, Бородина попросту не хочет говорить о проблемах, которые якобы есть в семье.