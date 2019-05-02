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Фанаты решили, что Ирина засудит Ланского за прилюдное оскорбление.

Инцидент между Ириной Салтыковой и Дмитрием Ланским начался после того, как Ирина нелестно высказалась в адрес погибшей Юлии Началовой, а точнее по поводу того, как испортил ей жизнь первый супруг.

В свою очередь Дмитрий, который был первым мужем Юлии промолчать не смог. Не став терпеть подобное безобразие, он прилюдно поставил Салтыкову на место.

Ланской обратился к гламурной блондинке напрямую. «Многоуважаемая Ирина Ивановна Салтыкова, я обычно многое прощаю женщинам, но ваша настойчивость не оставляет мне вариантов. Не вам меня учить жизни, упрекать и говорить о неведомой для вас нравственности. Вы много лет воплощаете собой символ женщины с пониженной социальной ответственностью и гордо несете это знамя. Вы обернитесь на свою жизнь и ужаснитесь», – призвал певицу первый муж Юлии Началовой.

Однако, пользователи социальной сети уверены, на этом дело не кончится.

Ирина известна как скандальная личность, которая не оставит дело просто так.

Поклонники девушки уверены, Салтыкова подаст в суд на экс-мужа Началовой за публичное унижение. Оскорбление — это ситуация эмоционально непростая. Ирина стала жертвой оскорбления на всеобщем обозрении, столкнулась с моральным давлением и унижением.

По мнению фанатов, подобное высказывание может стоить звезде доброго имени, а может и карьеры. Стоит отметить, когда Ирина все-таки обратится в суд с претензией к Дмитрию, ему придется понести ответственность и принести извинения Салтыковой.