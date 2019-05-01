Беременная и уже брошенная? Решетова пытается скрыть слезы из-за натянутых отношений с Тимати

Сегодня, 14:05

Модель то ли пытается намекнуть о главной трагедии в своей жизни, то ли неудачно скрывает это, и сама подставляет себя.

В последние недели в отношениях Анастасии Решетовой и Тимати происходит нечто странное. Раньше парочка часто появлялась вместе на публике, путешествовала за границей, а в сети то и дело появлялись их совместные фотографии. Но это уже в прошлом. Настя и Тимур совсем перестали упоминать друг о друге в социальных сетях. Девушка большую часть времени проводит в своем салоне, а артист и дальше занимается раскруткой лейбла. Решетовой даже пришлось завести котенка, чтобы хоть как-то скрасить одиночество и чем-то занять себя долгими вечерами.

Почему поведение Тимати так резко изменилось? Многие поклонники уверены, что Настя уже более 4 месяцев беременна и тщательно скрывает это. Между тем, некоторые факты и сомнительные фотографии только подтверждают слухи. Ей всего лишь 23 года, а она беременная и уже брошенная? Девушка то и дело пытается намекнуть на свое душевное состояние.

«Очень отекла сегодня из-за того, что ночью пила много воды», – написала модель в социальной сети. Упивалась водой? Ее организм настолько истощен и обезвожен, что ей приходится выпивать огромное количество воды? Скорее всего, постоянные рыдания «над разбитым корытом» и возможным разрывом отношений стали причиной для этого.

Очевидно, что Решетова просто пытается скрыть слезы из-за натянутых отношений с Тимати. Естественно, лидер Black Star – выгодная партия, которую не захочет упустить ни одна женщина, поэтому отношения с ним модель спасает, как может.



