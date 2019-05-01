Пойдёт в Интерны? Хилькевич может бросить карьеру актрисы ради работы в медицине

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«Если бы я выбрала МедИнститут», - Анна поделилась своим желанием стать медиком, считая это своим предназначением.

В новой публикации в instagram актриса, более известная из телесериала «Универ. Новая общага», Анна Хилькевич дала своим подписчикам «пищу» для размышлений. «У меня созрел вопрос... кто из вас счастлив на своей работе? Кто занимается любимым делом?» - написала она под фотографией.

Исходя из её слов, можно заметить, что Анна часто задумывается о своём истинном преднозначении. Скорее всего, Хилькевич перестала чувствовать себя счастливой, работая в сфере театра и кино.

«Думаю о том, что было бы, если бы я выбрала МедИнститут и стала врачом, ведь, возможно, это и было мое предназначение», - добавила в конце актриса. По её словам заметно, что она сильно переживает по этому поводу.

Анна родила двоих детей. Старшую дочь Арианну и младшую Марию. Не секрет, что воспитание детей - дело не простое. Особенно, если дети от «звёздных» родителей. К семье Хилькевич, её поведению, и поведению её детей прикованы тысячи взглядов, которые постоянно осуждают и критикуют актрису.

Возможно, что Хилькевич очень устала от жизни актрисы, и решит попробовать себя в роли медика. Если у Анны всё получиться, и это станет её реальным предназначением, она может бросить карьеру в сфере театра и кино ради спокойной работы в медицине.

Главное, чтобы человек чувствовал себя счастливым и «на своём месте», когда решает связать свою жизнь с постоянной работой. В ином случае личность человека начнёт «потухать», особенно, если это творческое направление. Кто знает, может Анна пойдёт в интерны и начнёт жизнь с чистого листа.



