На все согласна? Чехова мучает организм ради нового избранника - сеть

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Резкая потеря веса, смена имиджа и вымученная улыбка, по мнению фанатов, подобные махинации со своим телом Анфиса затеяла ради интрижки.

Ни для кого не секрет, что Анфиса Чехова является обладательницей пышных форм. Звезда никогда не стремилась к идеальной фигуре как у моделей. Но несмотря на это она поддерживала фигуру, занимаясь спортом и йогой.

В последнее время фанаты Анфисы заметили, что та буквально тает на глазах, они долго не могли понять, в чем же причина подобных перевоплощений. Даже подумывали о том, что Чехова серьезно больна, а резкое похудение и вовсе составляет угрозу для ее здоровья.

Сама же Анфиса поспешила успокоить фолловеров, заявив, что она всего лишь проходит курс очищения организма в клинике. Также телеведущая отметила, что периодически очищает организм с помощью клизм.

Как только обсуждения новой фигуры Чеховой пошло на спад, появился новый повод для обсуждений. На этот раз причиной споров стало то, для кого же звезда решилась на столь кардинальные изменения? Подписчики быстро поняли, что Чехова мучает организм ради нового избранника.

И тут же поспешили укорить ее в этом. Неужели она на все согласна ради новой любви?

Однако сама Анфиса отказывается разглашать подробности своей личной жизни. Объясняя это тем, что счастье любит тишину и вовсе ни к чему выносить сокровенное на всеобщее обозрение.

Она никогда не скрывала подробности своей жизни, однако на сей раз что-то пошло не так.

Но пользователи сети не сомневаются в том, что рано или поздно Анфиса все-таки порадует подписчиков фотографиями со своим предполагаемым избранником, а может быть даже представит его публике.