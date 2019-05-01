Харламов попросил? Продюсеры ТНТ могут устроить Асмус соведущей Воли в Comedy Club

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Родственные связи помогут Асмус «пробиться» на большую сцену и организовать там семейный «подряд», считают поклонники.

В своем Instagram актриса поделилась с фанатами новой Stories. На видеозаписи Асмус позировала в первом ряду возле сцены Comedy Club. Она рассказала поклонникам, что находится на съемках последнего выпуска в этом сезоне, следующий будет снят только осенью и выглядела довольно счастливой.

Можно предположить, что продюсеры ТНТ устроят Асмус соведущей Павла Воли и актриса сможет стать новой участницей популярного шоу. Немудрено, что в этом «становлении» девушке мог помочь ее муж Харламов, который год трудящийся на благо этого проекта.

Вероятно, Кристина «попросилась» на ТНТ, чтобы быль ближе к мужу. Фанаты отмечают, что чувства юмора девушке не занимать и она с легкостью справится с возложенной задачей. Скорее всего, взять жену попросил Харламов? Подписчики актрисы считают, что она замечательно подойдет на эту роль.

Асмус могла пойти в Comedy из-за жажды рейтингов и славы, рассуждают злопыхатели. Трудно представить, какое количество «хайпа» будет «витать» вокруг Асмус первое время.

Продюсерам ТНТ только «на руку» брать жену Харламова в телешоу. Эта ситуация с новой ведущей способна «поднять со дна» программу Comedy Club и обеспечить ей высокие рейтинги хотя бы первое время, считают фолловеры. Они заявляют, что семейный «подряд» Харламова в программе пойдет на пользу не только парочке юмористов, но и самому телешоу.