«Безобразная Герцогиня»: Фанаты «разнесли» Собчак за ее дешевый и безвкусный внешний вид

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Неухоженные волосы, похожие на солому, «дранная» рубашка, «цыганский» принт на юбке – у Ксении отсутствует чувство и вкус стиля, отметили пользователи.

Большинство в сети часто критикуют бывшую ведущую проекта «Дом-2» за ее поведение, скандалы, хамство и ужасное качество – «покопаться в нижнем белье» других звезд и буквально их «опозорить» перед всей страной в своем шоу «Осторожно, Собчак!». Однако теперь фанаты решили «придраться» и к внешнему виду.

Буквально вчера на своей страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак опубликовала фотографию, на которой можно увидеть, что знаменитость посетила выставку современного искусства. Для данного мероприятия Ксения решила не церемониться и подобрать наряд попроще. Таким образом, скандальная звезда появилась в непонятной юбке, где одна сторона похожа на дешевый платок, в белой рубашке, значительно больше того размера, который обычно носит ведущая, а также она не забыла надеть через плечо сумку и не стала заморачиваться по поводу прически.

Под публикацией фанаты «разнесли» Собчак за ее дешевый и безвкусный внешний вид.

«Вы одеты безвкусно, а вещи будто из second hand и не винтаж, что модно, а что дешево и аляповатое. Вы же позиционируете себе интеллигентным и стильным человеком», «Одежда просто…Колхоз и есть колхоз», «Через плечо парабеллум висит? Не хватает красной косынки и на бронепоезд можно», «Прическа, как солома, которую жгли», – возмущаются пользователи.

Ранее Ксению хвалили многие подписчики за ее роскошные платье, вкус, внешний вид. Звезда всегда тщательно подбирала свои наряды к каждому празднику, событию или мероприятию. Однако теперь под фотографией Ксении можно заметить только то, как ее "закидали камнями" и указали на то, что она просто опозорилась своим «домашним прикидом».