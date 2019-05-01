Шаляпин влюбился в икону. Цимбалюк-Романовская поразила сходством с Мэрилин Монро

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Громкий развод Армена Джигарханяна и Виталины Цимбалюк-Романовской наложил огромный отпечаток на жизни пианистки.

Сейчас сердце Виталины снова занято. После расставания с 83-летним Джигарханяном пианистка быстро нашла ему замену. Ее новым избранником стал Прохор Шаляпин, который так же как и Цимбалюк-Романовская имел отношения с пожилым человеком. Теперь молодые люди обрели счастье вместе.

Но Прохор Шаляпин случайно раскрыл причину своей влюбленности в Цимбалюк-Романовскую. На последнем фото в Instagram певец позирует в футболке с фотографией Мэрилин Монро. Вероятно, секс-символ 1950-х пробуждает в Шаляпине тёплые чувства. При этом сходство Виталины и Мэрилин Монро поражает.

Только одна прическа Цимбалюк-Романовской демонстрирует явную схожесть с американской киноактрисой. Видимо, Прохор Шаляпин влюбился в икону 1950-х годов Мэрилин Монро, а Виталину выбрал в качестве спутницы жизни из-за ее схожести со знаменитостью.