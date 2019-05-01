Анорексия вас погубит? Утяшевой грозит госпитализация из-за намеренного истощения

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Фанаты решили, что Ляйсан умышленно и сознательно голодает, из-за чего и попадет в клинику.

После того, как жена Павла Воли выложила снимки с семейного отдыха, поклонники девушки заподозрили неладное. Они отметили, что гимнастка выглядит «иссохшей», а им были больше по душе щечки Ляйсан.

Подписчики чуть ли не поголовно стали писать о том, что телеведущей срочно нужно вернуть прежние килограммы, потому что сейчас она выглядит не лучше скелета.

Также у многих комментаторов возникло предположение, что Ляйсан по доброй воле доводит себя до чрезмерной худобы. Девушке стали писать гневные комментарии, уговаривая ее прекратить худеть.

Если гимнастка не прекратит эти диеты, ей потребуется помощь мед работников, потому как самостоятельно вылечиться практически невозможно.

Сами фанаты уверены в том, что Утяшевой грозит госпитализация из-за намеренного истощения. Это просто необходимо, особенно при последних стадиях анорексии, когда пациент находится в крайнем истощении. Учитывая то, насколько быстро «тает на глазах» телеведущая, она достигнет конечной фазы заболевания за короткий период времени.

Ранее Ляйсан рассказывала о том, как тренер довела ее до анорексии: «У этой женщины был странный пунктик по поводу моего веса: она считала, что, когда я очень худая — у меня просто нескончаемо длинные и красивые ноги и это украшает выступление».

Так может Утяшева «заскучала» по прежним временам и решила привести себя в былую форму?

Анорексия вас погубит за считанные месяцы, несмотря на ваши убеждения. Но несмотря на это, бывшие анорексики очень часто надеются вернуть былую худобу. Они в этом разумеется не признаются, однако, вероятность все же присутствует.

Что касается случая Ляйсан, она пережила период анорексии в раннем возрасте, что несомненно отразилось на ее психике и навсегда оставило след в ее жизни. Возможно на подсознательном уровне она считает эти времена лучшим периодом в своей жизни.