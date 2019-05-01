В Сеул или Пусан? Билан может переехать в Корею из-за небывалой популярности за границей

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Освоит k-pop и оставит Россию – фанаты уверены, что востребованность певца в стране восходящего солнца вынудит его эмигрировать и начать выступать в новом жанре.

Дима Билан – известный музыкальный исполнитель, которого знают и любят во многих странах мира. Стоит сказать, что в последнее время популярность певца в Корее значительно увеличилась.

В одном из видео на YouTube Дима оценивал каверы на свои песни. Один из роликов довольно сильно привлек внимание певца. На нем девушка из страны восходящего солнца исполняла его песню «Держи» на корейском языке. Видеозапись пришлась по душе музыканту, и он поспешил рассказать фолловерам – в Корее в учебниках изучают его части тела. Популярность певца в этой стране имеет очень масштабный уровень.

Пользователи сети предположили, что Билан может переехать в Корею из-за небывалой популярности за границей. А что его здесь держит? У музыканта по официальным данным нет девушки и детьми он не успел обзавестись. Можно предположить, что 20-летняя карьера Димы в России уже сыграла свою роль и он ничего не потеряет, если отправится в Корею покорять новую публику.

Некоторые из пользователей интернета уже «скрещивают» Билана с популярной корейской группой BTS, создавая их совместные видеоролики.

Интересно, Билан выберет Сеул или Пусан? Музыкант может оставить Россию и освоить жанр k-pop, чтобы не останавливаться на карьере певца на родине и открывать новые границы. Развитие никогда никому не мешает, так же как расширение аудитории и карьера в новых странах.

Билан может переехать в Корею, чтобы расширить свои границы и увеличить гонорары. Творчество в новом жанре и новой стране может положительно сказаться на жизни и будущем Билана, рассуждают поклонники.