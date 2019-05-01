Русский Майкл Джексон? Михайлов может «лишиться» лица из-за опасных пластических операций

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Некроз, потеря голоса, отмерание нервов, синяки, отёки - всё это являются последствиями подтяжки лица, которую делал Стас.

«Уколы красоты» всегда пользовались популярностью среди известных личностей. Естественно, что людям хочется намного дольше оставаться молодыми и красивыми, особеннно, если человек - представитель эстрады.

В погоне за молодостью многие выбирают подтяжку лица. Это самая популярная процедура у врача-косметолога, которая часто перерастает в очень тяжёлые последствия. Например, осенью прошлого года пефица Таисия Повалий призналась журналистам, что однажды чуть не потеряла голос из-за «уколов красоты».

Всемирно известный музыкант Майкл Джексон также известен как особый любитель пластических операций. Некоторые хирурги считают, что он перенёс множество операций по изменению формы носа, лба, губ и скул. Певец буквально потерял своё настоящее лицо из-за свой зависимости к пластике.

Известно, что однажды подсев на уколы красоты, артисты редко от них отказываются. Эффект заканчивается примерно через 8 месяцев, потом нужно начинать все заново. Михайлов - русский Майкл Джексон, который может «лишиться» лица из-за опасных пластических операций как зарубежный артист.

Сегодня Стас Михайлов – звезда шансона, многократный лауреат престижных музыкальных премий, обладатель первого места рейтинга «Форбс» в категории «50 главных российских знаменитостей».

Пластические операции на лице, поддтяжки и многое другое часто очень пагубно сказываются на человеке. Уже сейчас фанаты заметили, что мимика Стаса стала «мёртвой». Если артист не сможет в дальнейшем отказаться от опасных операций на лице ради поддержания молодости, то его здоровье может оказаться в серьёзной опасности.

Недавно музыканту исполнилось 50 лет. Михайлов отыграл юбилейнвй концерт в Кремлёвском дворце 28 и 29 апреля под названием «Всё для тебя». Несмотря на огромный риск для здоровья, Стас внешне помолодел на 15 лет благодаря пластике.