«Троллинг» 80 уровня: Леонтьев «подколол» Киркорова за плагиат на сцене

Вчера, 23:05

Киркоров никак не мог ожидать «подарок» на день рождения в виде ехидства со стороны коллеги.

Сегодня, 30 апреля, Филипп Киркоров отмечает 52-летие. «Короля» российской эстрады поздравили десятки знаменитостей и тысячи фанатов, которые души не чают в любимом артисте. Одно из поздравлений в социальной сети оставил его коллега по сцене Валерий Леонтьев. Но вместо того, чтобы просто выразить признательность и пожелать хотя бы чего-нибудь, певец «подколол» Киркорова и, к тому же, не забыл упомянуть свою «гениальность».

«На моем концерте в Кремле ты классно превратился в меня, пусть и по жизни у тебя будет много таких же гениальных перевоплощений», – не постеснялся себя расхвалить Валерий. Очевидно, что подобный плагиат на сцене не понравился артисту и он не нашел более удобного момента, чем день рождения Фила, чтобы упрекнуть в этом. Неизвестно, как на такое заявление отреагировал сам именинник, но «троллинг» 80 уровня он точно не оценил. Пусть знаменитости и пытаются представить себя в глазах поклонников близкими друзьями, но между строк и в различных мелочах можно увидеть едва заметное соперничество и борьбу за первенство на отечественной эстраде.