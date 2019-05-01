Сын спасает брак? Собчак и Виторган могли тайно воссоединиться

Сегодня, 10:30

Супруги с Платоном, похоже, отдыхают вместе на средиземноморском курорте.

Несколько недель назад Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о разводе, несмотря на несколько счастливых лет брака и общего сына Платона. По слухам, Ксения не выдержала скучной семейной жизни и закрутила роман с Константином Богомоловым. Вскоре они с Виторганом разъехались, однако продолжали поддерживать связь и дружеские отношения ради общего наследника. И похоже, их теплое общение возродило былые чувства.

Ксения и Константин Богомолов после пары выходов в свет, похоже, больше не общаются - по информации СМИ, их союз могла разрушить певица Глюкоза. Не исключено, что после разрыва Ксении с любовником Виторган нашел в себе силы простить предавшую его супругу, и они могли тайно воссоединиться.

Сегодня актер провел день вместе со своим сыном. Судя по всему, мужчины Собчак отдыхают на теплом курорте на побережье Средиземного моря, и отлично проводят время, делясь с фанатами трогательными кадрами.

И похоже, их сопровождает Ксения - ведущая опубликовала в своем микроблоге фото сына на мосту, сделанное, видимо, на том же курорте.

Похоже, маленький сын спасает брак скандальной пары, и не исключено, что скоро Собчак и Виторган объявят о воссоединении. Развод они не успели оформить, и похоже, не собираются это делать.