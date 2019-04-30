Расплата за чужого мужа? Костенко рискует превратиться в старуху из-за брака с Тарасовым

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В 25 лет у модели больше седины в волосах, чем у 45-летней женщины.

Всего пару лет назад ничего не предвещало беды – ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова жила в браке с футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым, ходили слухи, что пара планирует в скором времени завести ребенка. Да и в целом Дмитрия и Ольгу считали очень удачной парой, однако в 2016 году они вдруг расстались, а Тарасов вдруг сошелся с молоденькой моделью из Ростова-на-Дону Анастасией Костенко. В узких кругах поговаривали, что Костенко познакомилась с футболистом еще во время его брака с Бузовой, и якобы именно она разлучила пару и увела чужого мужа из семьи. Часть поклонников Бузовой поверили этим слухам и буквально возненавидели Костенко – нападки от них на модель продолжаются по сей день. Но, как выяснилось, бесконечная критика в соцсетях это наименьшая проблема из тех, которые могут настигнуть Анастасию.

Дело в том, что она опубликовала ролик, где показывает процесс наложения макияжа, и в какой момент предстает перед зрителями не только с «голой» кожей лица, но и без укладки. Тут-то и стало заметно, что у самых корней волос модели есть огромное количество седины. Насте всего лишь 25 лет, седина в таком возрасте может быть признаком как большого стресса или нервного истощения. Причем ранее у девушки не было заметно ни одной седой волосинки. Неужели все они появились за один год жизни с Тарасовым? Судя по всему, семейная жизнь дается девушке не так уж просто, и, даже более того, может быть, именно из-за брака с Тарасовым Костенко рискует превратиться в старуху за считанные годы. Хейтеры Насти еще в начале брака с футболистом писали ей мистические угрозы, вроде «Бог тебя накажет», «На чудом несчастье счастья не построишь», но расплата в виде раннего старения кажется уж слишком жестокой, даже если модель действительно увела чужого мужа.