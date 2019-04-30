От мамы научилась? Двухлетняя дочь Полины Гагариной начала ругаться матом

Сегодня, 19:11

Муж певицы стал замечать, что у их общей дочери резко испортился характер.

Законный супруг популярной певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков на своей личной странице в социальной сети Instagram стал жаловаться поклонникам на свою младшую дочь. Как оказалось, двухлетняя Мия неожиданно начала капризничать, кричать на родителей и даже ругаться матом. При этом отец девочки даже не подозревает , откуда ребенок мог услышать подобные выражения. Быть может именно от звездной мамы Мия научилась ругаться, поскольку в Сети нередко говорили о сложном характере Гагариной, да и сама Полина в интервью Регине Тодоренко призналась, что не является «белой и пушистой».

Хотя не исключено, что маленькая дочь знаменитых родителе й просто переживает кризис своего возраста, а потому её эмоциональный фон может быть нестабилен. Да и сам Исхаков говорит, что это «классика» в переходном периоде. В комментариях поклонники пожелали паре просто пережить этот период, поскольку «жизнь наладится к 3,5 годам ребенка».