Фанаты высмеяли «змеиные» штаны Ани Лорак: «Брюки просто катастрофа»

Вчера, 23:31

Два «парашюта» нелепо смотрятся на стройных ножках певицы, считают поклонники.

Ани Лорак не перестает удивлять поклонников. Предательство мужа могло сильно ее пошатнуть, однако певица упорно отказывается взять перерыв, и продолжает упорно трудиться. Фанаты же, не щадя чувств артистки, умоляли ее обновить творчество, порадовать их новыми хитами и почтить своим выступлением в их городе. Похоже, навалившиеся проблемы довели ее до меланхолии, которая до сих пор не позволяет Каролине радоваться жизни. Это сильно отразилось на внешности певицы.

Кажется, артистка разочаровалась в своей красоте, ведь в попытке выглядеть лучше начала «уродовать» свою внешность, вероятно, пытаясь максимально преобразиться - неумело обрабатывала свои снимки в фотошопе, сильно перебарщивает с количеством наносимой косметики, из-за чего выглядит нелепо, и похоже, начала слишком часто посещать косметолога.

Вероятно, устав выслушивать насмешки и критику фанатов из-за своего лица, Ани Лорак решила отвлечь внимание хейтеров другими недостатками, и теперь экспериментирует со странными вещами гардероба.

Например, сегодня она опубликовала новое фото, на котором позирует в открытом атласном топе с очень глубоким декольте и в огромных широких штанах странной расцветки. Фанаты высмеяли образ певицы, а именно ее «змеиные» штаны – именно такой пятнистый принт их украшал. «Брюки просто катастрофа», - заметили поклонники в комментариях. Эксперименты в стиле певицы весьма огорчает ее фанатов. Многие считают, что Ани Лорак стоит нанять стилиста или же сменить специалиста, если таковой с ней уже работает.