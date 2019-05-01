Сына гитариста выдает за своего? Лазарев прокомментировал слухи о приёмном ребенке

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Певец раскрыл истинную причину, почему много времени скрывал Никиту.

Так как в этом году на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение» Россию будет представлять певец Сергей Лазарев, к нему приковано достаточно много внимания. В связи с этим взять интервью у него своим долгом сочла известная телеведущая Регина Тодоренко.

Так как в конце минувшего года она стала мамой, ей было интересно, почему ее собеседник долгое время так тщательно прятал своего наследника от камер. Супруга Топалова отметила, что, скорее всего, именно из-за этого некоторые фанаты поверили слухам, согласно которым Никита якобы является не родным, а приемным ребенком исполнителя.

Тот согласился, что о его отцовстве действительно ходило много слухов. Одни говорили о том, что Лазарев воспитывает сына своего брата, а другие и вовсе заявляли, что он выдает за своего сына гитариста. «Какой-то абсурд», - подытожил он, отмечая, что подобные разговоры очень его расстраивали.

Комментируя слухи, певец поделился, что не просто так перестал показывать его фотографии в личном Instagram-профиле. По его словам, как только он публиковал посты, «то ребенок чихать начинает, то еще что-то. Словно кто-то пытается «пробить» энергетику». По этой причине он временно отказался от публикации фото. Тем не менее, сейчас Сергей Лазарев готов отстаивать свое отцовство, считая, что ребенок очень на него похож.