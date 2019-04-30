«Рублей, евро, долларов» - Харламов в образе Киркорова поздравил Филиппа с «днём старения»

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Шоумен посвятил поп-королю больше приятных слов, чем на день рождения жены.

Сегодня многие звезды российской эстрады заняты одним делом - поздравлением своего коллеги Филиппа Киркорова с днем рождения. Исполнитель отмечает свое 52-летие. На событие обратил внимание резидент Comedy Club Гарик Харламов. В личном Instagram-аккаунте он опубликовал совместную фотографию с поп-королем, на которой предстал в его же образе.

Показав необычный снимок, он поздравил Филиппа Бедросовича с днем рождения и начал рассыпаться в пожеланиях: «Здоровья, энергии... бравов, бисов... мира над головой, мира под головой, мира вокруг головы, рублей, евро, долларов, домашних животных, перьев, машин, хорошей погоды, друзей настоящих, микрофонов чистых».

Поздравление от Харламова оценили многие его поклонники. «Нужно было ещё с днем старения поздравить, оценил бы шутку», - написал один из них. Другие же сделали замечания по поводу странного облика Гарика, отметив, что в образе он больше похож на другого певца: «Ты больше на крашенного Баскова похож», «Скрестили Тимати и Баскова».