«Подколола» Бузову? Бородина посмеялась над «детскими» заколками «как у всех»

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Ксения, похоже, недоумевает от новой моды.

Модный тренд весны, а именно множество заколок в волосах, как показывают наблюдения, пришелся по душе многим знаменитостям, в частности тем, кто помоложе. Не стала отставать от модных тенденций и Ольга Бузова, которая буквально ежедневно надевает на волосы различные украшения. Сестра певицы также идет на поводу у моды – девушка не только носит заколки, но и продает аксессуары в их магазине бижутерии.

Однако, видимо, некоторые категорически не принимают такой тренд сезона и даже насмехаются над любительницами заколочек. Как оказалось, коллега Бузовой Ксения Бородина входит в их число. Телеведущая, видимо, настолько впечатлена желанием девушек идти на поводу у моды, что не удержалась спросить, на самом ли деле им так нравятся украшения для волос «как у всех». «Девочки, а вам реально нравятся эти заколочки? Особенно, когда они у всех», - посмеялась Ксения над «детскими» заколками, при этом добавила два эмоциональных эмоджи.

Не исключено, что Бородина таким образом тонко «подколола» Бузову, заколки которой уже примелькались ей. Вероятно, телеведущая намекнула, что многие носят подобные украшения, лишь бы не отставать от моды. С другой стороны, Ксения, видимо, не может понять, как могут нравиться заколки, которые очень напоминают детские украшения.