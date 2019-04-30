«Что не доел, втираю в лицо» - Галкин буржуйскими замашками шокировал фанатов

Сегодня, 20:00

Икру минтая пародист мажет себе на лицо, поэтому выглядит так молодо, если верить его словам.

Ведущий и пародист Максим Галкин решил сегодня «помучить» всех своих подписчиков, которые пытаются похудеть к лету – прямо перед камерой он икру минтая с майонезом мазал на хлеб и кушал. Но в комментариях к видео комика никто не ругал за провокацию к срыву диеты, зато многие восхитились тем, что хоть, он и разменял пятый десяток, но выглядит лет на 30, не больше. В этот раз Максим решил раскрыть тайну своей молодости, и шокировал буржуйскими замашками фанатов: «Это всё минтай – я, что не доел, втираю в лицо».

Конечно, большая часть поклонников юмориста поняли, что это шутка, но были те, кто и согласился, что минтай, особенно с майонезом, может разгладить морщины. Впрочем, что только не втирают в лицо и тело сторонники нетрадиционной медицины и косметологии – некоторые «натуральные» маски действительно помогают коже, а другие нередко провоцируют аллергические реакции. Сам Галкин ранее с большей серьёзностью рассказывал, что залог его молодости в правильном образе жизни – рациональном питании, соблюдении режима дня, а также помогает выглядеть лучше отказ от вредных привычек. Хотя, даже с учетом всего этого, кажется подозрительным, что у артиста с богатой мимикой в столь солидном возрасте нет морщин – у того де Джима Керри после сорока появились довольно глубокие морщины. Неужели Галкин балуется «уколами красоты»? Или все это «чудодейственный» минтай?