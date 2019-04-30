«‎Народ — не Тимошка!» - Солнцев высказался о скандальной победе дочери Алсу на «‎Голосе»

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Шоумен считает Алсу и ее мужа непорядочными людьми.

Победа дочери исполнительницы Алсу Микеллы Абрамовой на шоу Первого канала «Голос. Дети» вызвала очень бурную реакцию и противоречивые чувства. Большая часть зрителей считает достижение Микеллы незаслуженным, а семью девочки обвинили в покупке голосов для юной певицы, что якобы и помогло одержать победу. Из-за развернувшегося скандала Первый канал привлек международную компанию Group-IB, которая должна выяснить насколько честным было голосование. Многие российские звезды приняли решение вступиться за дочь Алсу и попросили закончить травлю этой семьи. Но не все знаменитости с этим согласны.

«Народ — не Тимошка, видит немножко! Я считаю эту историю недостойной, там были более талантливые ребята», высказался шоумен Рустам Солнцев о скандальной победе дочери Алсу на «‎Голосе». Также экс-участник «Дома-2» рассказал, что когда был неопытным журналистом, он уже сталкивался с семьей Алсу. Он брал интервью у возлюбленного певицы Яна Абрамова и рассказал, что после беседы охранники мужчины напали на Солнцева и его оператора и сломали дорогую камеру. Также шоумен рассказал, что он очень злопамятен, поэтому считает Абрамова и Алсу непорядочными людьми.