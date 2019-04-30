Певица MaкSим после страшного ДПТ впервые обратилась к фанатам

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Знаменитость призналась, что во время автокатастрофы её жизнь сохранил ремень безопасности.

Несколько недель 35-летняя популярная российская певица MaкSим, настоящее имя Марина Абросимова, находится в больнице под наблюдением врачей после страшного ДПТ. И только недавно знаменитость смогла впервые после аварии обратиться к своим преданным фанатам, которые искренне переживают за здоровье артистки. В первую очередь Марина выразила слова благодарности всем людям, которые поддерживаю её, а также присылают многочисленные подарки. По поводу своего самочувствия девушка сообщила, что её всё ещё мучают головные боли и температура, но при этом с каждым днем уже становится легче.

Поклонники обратили внимание на то, что MaкSим очень трудно говорила, видимо, она это делала через физическую боль и усталость. Ранее СМИ говорили, что артистка частично потеряла память, которая уже начинает восстанавливаться. Тем не менее, поклонники в Сети ежедневно массово желают певице скорейшего выздоровления.