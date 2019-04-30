Не хватает ласк от Ксюши? Омаров на глазах у Бородиной ел с рук мужчины

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Обижаться и игнорировать жену для Курбана, похоже, оказалось сложнее, чем он предполагал.

Недавно Ксения Бородина с семьей и друзьями отправилась на весенний отдых в Дубай. Ведущая призналась, что отпуск не задался, ведь они уже не первый раз отдыхают на этом курорте, где все для нее привычно и однообразно. Однако вчерашний шикарный ужин в ресторане, похоже, оставит массу положительных воспоминаний.

Судя по всему, компания заказала блюдо от шеф-повара – известный турецкий ресторатор Нусрет Гёкче устроил для них мастер-класс прямо за столиком, игриво приготовив несколько своих фирменных мясных блюд. «Король стейков» устроил настоящее шоу, виртуозно разрезая мясо для гостей, и продемонстрировал все свои знаменитые «фишки» - мастерское владение ножом и своеобразное посыпание блюд солью изящно изогнутой к предплечью рукой.

Однако самым забавным моментом представления стал неожиданный знак внимания Курбану Омарову от шеф-повара. Разрезав очередное блюдо, Нусрет схватил кусочек, и решил накормить им гостя - Омаров прямо на глазах у Ксении Бородиной ел с рук мужчины. После этого Гёкче забрал у Бородиной салфетку, и заботливо вытер ею рот накормленного гостя.

Создается впечатление, что Курбану не хватает ласк от Ксюши, а потому он принимает такие знаки внимания даже от мужчин. Судя по их холодному отношению и взаимному пренебрежению, супруги серьезно повздорили и, похоже, до сих пор не смогли найти ключ к примирению, что обоим выносить очень тяжело.