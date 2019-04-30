Променял Тимати на сына миллиардера? Крид «спалился» в компании Саркисова

Сегодня, 16:35

Егор, похоже, решил расширить свои возможности с помощью богатых и влиятельных людей.

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что Егор Булаткин все-таки уходит из лейбла Black Star. Как отмечают СМИ, исполнитель не стал продлевать контракт с Тимати. Также известно, что Егору якобы разрешили оставить сценическое имя, а также аккаунт в Instagram. Официальных комментариев по этому поводу нет, однако многих фанатов интересует вопрос, ушел ли Крид по своему желанию и по какой причине.

Пока сам артист не реагирует на вопросы поклонников. Однако можно предположить, что Егор, который, по слухам, не согласился с размером своего гонорара, мог найти того, кто сделает его более популярным. Вполне возможно, этим человеком может оказаться Сергей Саркисов, в компании которого Крид некогда «спалился». Снимок всплыл в соцсетях лишь недавно, в связи с недавним происшествием – наследник совладельца крупной страховой компании «РЕСО-Гарантия» впал в кому, однако по последним известиям состояние Сергея улучшилось, он пришел в сознание.

Неужели Крид променял Тимати на сына миллиардера? Об этом можно лишь предполагать, учитывая то, что артист может общаться с Саркисовым-младшим. Возможно, дабы скрыть дружбу, Крид и Саркисов не публикуют в своих аккаунтах общие фото, однако молодые люди подписаны друг на друга в Instagram.

Вероятно, Егор решил использовать дружбу с сыном миллиардера в своих целях, ведь у Саркисова довольно много полезных связей с нужными людьми. К тому же, он мог бы и сам заняться продюсированием Крида на более выгодных, в отличие от Black Star, условиях для Егора.