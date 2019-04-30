«Пугачёва будет в шоке» - Фанаты ожидают скорой свадьбы Киркорова и Бузовой

Сегодня, 14:15

Певица намекнула, что ждет встречи с поп-королем.

Сегодня российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров окружен вниманием со всех сторон, ведь он отмечает свой 52-й день рождения. Событие не обошла стороной и одна из его коллег и, судя по всему, еще и близкая подруга Ольга Бузова. На личной странице в Instagram она оставил пост, который заставил ее фанатов задуматься о возможных отношениях между ними.

Так, певица показала ряд совместных фотографий с именинником, на которых они запечатлены двигающимися в танце. Также она посвятила ему много приятных слов, назвала своим королем и отметила, что полное поздравление уже отправила ему лично с помощью одного из мессенджеров.

Тогда фанаты поняли, что роман между Киркоровым и Бузовой мог начать развиваться уже давно. Теперь они ожидают их свадьбы и говорят об этом так, словно событие произойдет уже в скором будущем.

«Он один... Ты одна. Вот любовь будет, вот все обзавидуются. Принцесса и Король, вам так подходит эта роль», «Ох, после этой свадьбы Пугачёва будет в шоке! Но пускай знает, прозевала мужика», - заявили подписчики в микроблоге Бузовой.