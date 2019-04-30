«Поп-свадьба в Европке» - Фанаты заподозрили романтическую связь между Киркоровым и Лазаревым

Сегодня, 13:57

Поп-король и поп-певец сильно сблизились на фоне подготовки к «Евровидению», считают поклонники.

Когда недавно поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова спросили, сколько стоило ему написание песни для Сергея Лазарева, с которой тот поедет на «Евровидение» в Израиль, артист ответил, что он «волонтер». Другими словами, по давней дружбе артист за бесплатно организовал запись трека у ведущих мировых специалистов, работа которых стоит примерно миллионы долларов, и при этом Киркоров совершенно ничего не требовал взамен. Звучит неубедительно? Может быть из-за того, как сильно сблизились певцы на фоне подготовки к песенному конкурсу, фанаты заподозрили романтическую связь между Киркоровым и Лазаревым. Это бы объяснило большие безвозмездные капиталовложения поп-короля, ведь в случае романа тот доверяет ему как самому себе и может быть уверен, что вложения окупятся верностью партнера.

Кроме того, как думают поклонники, не за горами и «поп-свадьба в Европке» этих двух артистов, ведь якобы именно на это мог намекать Киркоров фразой «ты, как и я, знаем всё, и желаем одного».

Разные таблоиды давно называют и Лазарева, и Киркорова самыми знаменитыми любовниками России, а в качестве доказательства прикрепляют фото артистов с некими мужчинами. На самом деле, ни один из двух певцов не признавал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, но даже если это так, то это вовсе не значит, что артисты обязательно любовники. Если женщина может дружить с мужчиной, то почему бы представителю нетрадиционной ориентации не дружить с себе подобным?