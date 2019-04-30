Костенко требует больше денег? Тарасов активно подался в блогерство

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Видимо, в декрете модель полностью превратилась в содержанку.

Российский футболист Дмитрий Тарасов бросил бывшую супругу Ольгу Бузову после того, как в его жизни появилась другая женщина, Анастасия Костенко. Отношения влюбленных быстро развивались - вскоре они поженились, а еще спустя время в семье появился ребенок - дочь Милана.

Однако может сложиться впечатление, что в последнее время в семье пропала идиллия, так как, похоже, совсем остро встал финансовый вопрос. Если до беременности Костенко могла сама обеспечивать все свои нужны, то теперь лишь немного она может заработать на рекламе в Instagram-аккаунте. И если раньше Тарасов не занимался личной страницей, то сейчас, по всей видимости, активно подался в блогерство.

Это видно из того, что раньше футболист просто публиковал фотографии в профиль для своего удовольствия, однако в последнее время он стал пытаться вовлекать подписчиков в беседы и высказывание личного мнения в комментариях. Например, в последний раз он спросил их, сколько у них есть банковских карт. Тем не менее, фанаты сразу почуяли неладное и вспомнили о том, что не так давно в одном из влогов у T-killah Тарасов признался, что не читает комментарии. Тогда они и сделали вывод, что тот просто пытается вывести пост в топ.

Вероятно, Костенко давит на него, чтобы он пытался зарабатывать на любых возможностях, в том числе и на блоге. Неудивительно, почему она может требовать с него больше денег - на личной странице она регулярно показывает, какие вещи покупает для маленькой Миланы. К тому же, недешево ей обходится и одежда для себя. Так что, скорее всего, теперь ее муж будет пытаться делать это постоянно.