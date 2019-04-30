Рита Дакота снялась для обложки мужского журнала. «Влад будет завидовать» - считают фанаты

Сегодня, 13:06

Спустя неделю после липосакции певица решила публично показать результаты процедуры по откачке лишнего жира.

После громкого разрыва отношений с Владом Соколовским в конце прошлого года Рита Дакота рассказала, что хотела изменить себе внешность, чтобы стать идеальной для певца. Их развод стал одним из самых осуждаемых событий шоубиза, а в тот факт, что причиной разрыва стали множественные измены Соколовского многие не сразу поверили, ведь их брак казался крепким. Тем не менее, через несколько дней после объявления о разводе Рита рассказала, что терпела измены Влада, и даже пыталась заглушать свою боль алкоголем и сигаретами. Квалифицированный психолог помог популярной исполнительнице принять себя без существенных изменений. Певица рассказала, что решилась на липосакцию и избавилась от того, что появилось после рождения ребенка, стресса и гормонального сбоя. Полностью проблему это не решило, но теперь у нее есть мотивация продолжать диету и тренировки.

Новая фигура артистки привлекла внимание редакции мужского журнала MAXIM и они пригласили певицу для съемки на обложку очередного номера. В своем профиле Instagram Рита выложила снимок в белом халате надписью «MAXIM cover girl» и ярких красных сапогах, а потом добавила, что на обложке халата не будет. «Образ огнище», «бомбическая», «невероятно красивая. Жду с нетерпением выпуск», - комментируют публикацию подписчики. «Влад будет завидовать», - считают фанаты.

Будучи 17-и летней «фабриканткой» Дакота снялась для обложки мужского журнала, поэтому такой опыт для нее не новый.