И хочется, и колется: Орлова лишает себя радостей материнства из-за боязни мужчин

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Певица очень хочет ещё иметь детей, но пока не готова к серьезным отношениям с мужчинами.

История личной жизни певицы Ольги Орловой довольно скучна. Артистка четыре года прожила в браке с бизнесменом Александром Карамановым, от которого родила сына Артема. С тех пор певица так и не устроила свою личную жизнь. Ольга посвятила свою жизнь работе ведущей на «Доме-2», а также занимается благотворительностью по оказанию помощи бездомным собакам.

Недавно Орлова побывала в гостях у семейных участников телестройки – Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Певица опубликовала видео, где держит на руках маленькую дочь супругов.

«А я вот каждый раз тискаю эту нежную малышку, и думаю, что она мне очень идёт. Как считаете?», - поинтересовалась у подписчиков Орлова. Стоит отметить, что исполнительница не впервые намекает на свое желание стать мамой в очередной раз. В комментариях подписчики пожелали Ольге такую же прекрасную лапочку-дочку.

«Сначала лапушка папу», - отметила Орлова, поставив в слове «лапушка» ударение на последнюю гласную букву. Остается догадываться, почему певица так презрительно назвала своего будущего возлюбленного. Не исключено, что артистка серьезно обожглась в браке с бизнесменом Карамановым, а мимолетные интрижки принесли только разочарование. Вероятно, Орлова разуверилась в мужчинах, а потому до сих пор живет одна с собаками, боясь впустить кого-либо в свое сердце.

Однако невооруженным взглядом заметно, что певица очень хочет снова испытать счастье материнства, но, похоже, лишает себя этих радостей из-за боязни мужчин. Как говорится, и хочется, и колется. Вполне возможно, вскоре Орлова все-таки найдет своего идеального мужчину, который осуществит ее мечту.