Borodyila Casino: Бородина может скрывать сеть подпольных казино по всей Москве

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Игры на деньги с друзьями, хороший заработок, «влечение» к азарту - поклонники считают, что Ксения могла основать в столице запрещенные игорные дома.

Известная Ксения Бородина довольно значительно поднялась от простой ведущей скандального телепроекта «Дом-2» до бизнес-леди в большой столице. В перерывах между съемками она успевает управлять и собственным бизнесом. На счету у Бородиной и три студии салона красоты, и магазин молодежной одежды. Также ее можно пригласить в роли ведущей и на свадьбу, и на корпоратив или на вечеринку, но за услуги Ксении придется достаточно дорого заплатить.

Сейчас звезда буквально купается в деньгах, чем и обеспечила на дальнейшую жизнь своих наследников. Телеведущая не любит экономить и предпочитает кушать в дорогих ресторанах, ездить на роскошных машинах, покупать стильную и брендовую одежду не только для себя, но и для своих детей, например, недавно она купила старшей дочери простую футболку за несколько десятков тысяч рублей. Ко всему прочему, на днях Бородина отправилась в очередной отпуск со всей семьей в Дубай, что требует не малых денег на шикарный отель и перелет.

Откуда же у Ксении столько денег, если, как говорят, муж альфонс, ведь содержать весь дом, троих детей, супруга и нанимать высококачественных работников в свой дом - на это уходят огромные средства.

По предположению пользователей в сети, Бородина не только управляет салонами красоты и бутиками, но и может скрывать сеть подпольных казино по всей Москве. Borodyila Casino, возможно, отличный бизнес, приносящий достаточно хорошую прибыль, ведь в столице найдется множество людей, которые захотят отвлечься от суеты. По размеру кошелька Ксении можно сказать только то, что он скоро перестанет закрываться.

Многие не раз замечали и указывали на «влечение» Бородиной к азартным играм. Ведущая часто размещала ролики в своем микроблоге, где за большим столом играет с друзьями на деньги, приглашая других присоединиться поиграть и раскошелиться, а посещение запрещенных игорных заведений, как говорили в сети, только подтверждает многие догадки.

«Ксения, азартные игры до добра не доведут», «Зависимость от игрушек – до тюрьмы доведут», - под одним из постом пытались подписчики образумить ведущую.

По словам поклонников, «зависимость» от азартных игр могла подтолкнуть знаменитость и основать подпольные игры, правда, приходиться их скрывать, ведь за в соответствии у Уголовным кодексом РФ за организацию запрещенных игр грозят наказания от крупного штрафа вплоть до лишения свободы на длительный срок.