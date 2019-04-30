Избитая жена Башарова могла быть приворожена магами из Битвы Экстрасенсов

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Побои и сломанный нос, в итоге – развод – пользователи сети выяснили, что заставило Шевыркову вернуться к бывшему-тирану.

Очередной скандальный развод Башарова недавно вновь прогремел на всю страну. И все по той же причине – по заявлению родственников его жены и самой Шевырковой, Марат проявлял к ней систематическую жестокость и не раз поднимал руку. В крайний раз муж-тиран сломал Елизавете нос, с чем она обратилась в ближайшую больницу.

Пользователи сети тогда бурно обсуждали эту ситуацию, коря Башарова в его несдержанности и эгоизме. Новым поводом для размышлений после прошедшего развода стали слухи о возвращении Елизаветы к Марату. В новостных сайтах стали мелькать высказывания друзей семьи о предстоящей второй свадьбе после развода. Судя по всему, Шевыркова могла быть приворожена к мужу магами из Битвы Экстрасенсов.

Марат являлся бессменным ведущим телешоу с 2009 года. Неудивительно, что кто-то из участников проекта мог навести приворот на девушку по просьбе Башарова. Пользователи сети не могут объяснить по-другому возращение избитой девушки к мужу-тирану. Стоит отметить, что у пары есть общий маленький ребенок, который тоже, судя по всему, вынужден столь близко контактировать с «неадекватным» отцом.

Избитая Елизавета не может оставить мужа из-за сильного приворота, хоть и сама головой понимает, что счастливой жизни с этим человеком не было и не может быть, считают пользователи сети.