«Мой маленький рай»: Бузова с «горя» вынуждена компенсировать кроссовками отсутствие мужчины

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Фанаты считают, что обувь для Ольги заменила присутствие любимого человека в жизни.

После того, как Бузова выложила в своем Instagram сторис и показала огромную коллекцию кроссовок, поклонники телеведущей были немного шокированы. Они поинтересовались, зачем Ольге такое количество обуви?

Они даже предположили, что вместо того, чтобы искать себе молодого человека, певица гоняется за очередной парой обуви.

Бузова не раз признавалась, что тоскует по отношениям с мужчинами. Но, к своему глубокому сожалению, плотный гастрольный график забирает всё время и силы, не оставляя шансов на решение этой непростой проблемы.

Ну а пока певице не представилось возможности встретить своего суженого, она вовсю скупает кроссовки с прилавков обувных магазинов. Фанаты даже посчитали, что таким необычным образом она старается компенсировать ту боль утраты, которая преследует ее на протяжении долгих лет. С тех пор, как Ольга развелась с Тарасовым, она так и не состояла в официальных отношениях с мужчинами.

Сама Оля называет обувной шкафчик просто: «Мой маленький рай».

После такого заявления поклонники решили, что Бузова с «горя» вынуждена компенсировать кроссовками отсутствие мужчины в своей жизни.

Говоря об отношении с противоположным полом, Ольга отмечает, что ей очень срочно нужен тот единственный, который сможет взять на себя все заботы о ней. Между тем, певица сетует на то, что её бешеная популярность не позволяет ей даже надеяться на то, чтобы построить отношения личного характера.

В частности, певица отметила, что последний раз её на свидание приглашали в 2011 году, поэтому она уже практически позабыла о том, как именно начинаются отношения, не говоря уже о том, чтобы вспомнить, каково это ходить, держась с мужчиной за руку. При этом певица акцент поставила на том факте, что очень хотела бы вновь испытать подобные ощущения.