Следствие покажет: Гуф мог подстроить пожар, чтобы посадить Шевцову

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Испорченная репутация, расставание с Топурией и многочисленные разбирательства могли подтолкнуть рэпера на поджог собственного дома, чтобы отомстить Яне, считают поклонники.

Сейчас в сети снова разгорелся скандал, в центре которого оказались рэп-исполнитель Алексей Долматов и его бывшая любовница Яна Шевцова. Пару дней назад у исполнителя сгорел загородный дом в Апрелевке, как известно, спасти имущество Гуфа не удалось. Менеджер рэпера решил обвинить бывшую участницу «Дом-2» Яну Шевцову, ведь он абсолютно уверен, что именно она могла совершить такое преступление.

Сама экс-участница свою виновность отрицает, как и по мнению многих, 18-летняя Яна, хоть и отличается своим поведением от скромных и положительных девушек, но на поджог чьего-то дома она просто не способна. Несмотря на то, что девушку многие недолюбливают за ее поступки и выходки, подписчики поддержали Яну и встали на ее защиту.

Однако на этом пользователи не закончили и предположили, то именно сам рэп-исполнитель может быть причастным к совершенному деянию.

Гуф мог подстроить пожар, чтобы посадить Шевцову за решетку, ведь девушка достаточно сильно «подпортила» Долматову нервы, а расставание с Топурией и вовсе «ударило» артиста в самое сердце. Также и множество громких скандалов, которые были выставлены на федеральных каналах, вся эта «грязь» и испорченная репутация могли подтолкнуть артиста пойти на такой отчаянный шаг.

Возможно, что Алексей, таким образом, решил отомстить неугомонной девушке, которая до сих пор пытается засветиться в его жизни, ведь незадолго до пожара ребята опять выясняли свои отношения. Наверное, на этот раз рэп-исполнитель решил окончательно избавиться от внимания настырной Яны, устроив поджог собственного дома, тем самым, упечь ее за решетку.

В любом случае, следствие в ближайшее время выяснит и покажет, что именно стало причиной возгорания особняка.