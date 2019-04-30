Любовник всех бед? Роман Королевой с визажистом мог стать причиной разлада в семье певицы

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Молодой и горячий парень, приближенный к звезде, влюбил в себя замужнюю Наташу, что и привело пару певицы и Тарзана к конфликтам, считают фолловеры.

Пользователи сети не один день обсуждают возможный развод Королевой и Тарзана. Пара вместе уже на протяжении долгого времени и их брак, как считают фолловеры, находится на грани распада.

В данной ситуации новым поводом для обсуждения стал возможный любовник Наташи. Фанаты решили, что новым «мужем» певицы стал ее визажист Вадим Андреев. Недавно певица с теплотой поздравила его с Днем рождения, опубликовав сразу несколько снимков в честь праздника. Судя по всему, роман Королевой с визажистом мог стать причиной разлада семьи.

Неудивительно, что парень мог стать любовником певицы. Работа визажистом предполагает длительный и постоянный контакт друг с другом, исходя из этого можно сделать вывод, что молодые люди часто проводят время вместе и даже ездят на гастроли вдвоем, очень близко общаясь.

Судя по фото в Instagram Вадима можно заметить, что парень отличается привлекательностью и следит за собой как и муж певицы – Сергей Глушко. Молодые люди отличаются тем, что визажист намного моложе, чем нынешний муж Королевой. Немудрено, что певица могла предпочесть молодого парня своему мужу, чем более сама Наташа, несмотря на возраст, является красивой привлекательной женщиной.

Любовник всех бед? Вероятно, что новый молодой ухажер мог сыграть не последнюю роль в жизни Тарзана и Наташи, усугубляя отношения семейной пары и провоцируя их на развод.