Изменник с тягой к казино? Экс-жена Меладзе поделилась новыми деталями развода

Сегодня, 03:27

Ирина рассказала об уходе Валерия к любовнице и о том, что могло толкнуть его на измену.

Как известно, певец Валерий Меладзе расстался со своей женой Ириной, и они официально развелись. А несколько дней назад девушка дала большое интервью на эту тему.

Женщина поделилась жестоким опытом, который она получила от бывшего супруга. Ирина рассказала о том, что несколько лет Валерий Меладзе жил на две семьи. За спиной у жены и детей, известный певец забывался в объятиях молоденькой вокалистки «ВИА Гры» Альбины Джанабаевой.

Получается, экс-жена Меладзе не зря поделилась новыми деталями развода. Оказывается, дочери известного исполнителя буквально отказались от отца, после его предательства.

Девочки по-прежнему не хотят общаться с новой семьей отца после тяжелого развода, который проходил на их глазах. Со слов дочерей Меладзе, они делают это принципиально, а во время семейного застолья, они намеренно отказываются садиться за один стол с женщиной, которая разрушила их семью.

Валерий мог пойти на измену ради того, чтобы разнообразить свою жизнь или же просто из-за того, что чувства давно угасли, а другая женщина стала лишь последней каплей для долгожданного развода. Об этом знает лишь сам Меладзе.

Однако, это далеко не все проблемы, сопровождающие годы брака с Меладзе.

Сам Валерий не раз признавался, что первый год, когда только начал работать в клубах, нередко туда захаживал. Как правило, половину всех средств, а то и больше, мужчина проигрывал. Но все равно останавливался и уходил, хотя иногда ему это удавалось с большим трудом.

Получается, что кроме второй семьи, обмана жены и дочерей у Валерия была зависимость от азартных игр? Неужели известный исполнитель, кумир миллионов и просто талантливый человек оказался изменником с тягой к казино?

Однако, несмотря на все трудности, Ирина заявила, что благодарна Валерию и судьбе, за то, как сложилась ее жизнь, особенно за трех прекрасных дочерей. Она так же отметила, что ни разу не пожалела о браке с певцом, хотя это и было крайне сложно и она рада, что все наконец-то разрешилось.