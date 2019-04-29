С «пустыми бутылками» или «цыганами» – Галкин и Пугачёва могут скрывать «вторую жизнь» друг от друга

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Однообразная супружеская жизнь могла стать причиной новых увлечений на стороне.

Недавно Дима Билан добавил на своей странице юмористический тест. Он предполагал, что по первым буквам имени и фамилии можно предугадать занятия на майских праздниках, к тому же, список возможных вариантов уже был предоставлен. Внимание привлек не столько пост, который совершенно «не вписывается» в ленту артиста, сколько ответы других знаменитостей. Семейство Галкина и Пугачевой сразу отреагировало на новую запись коллеги и решило ее прокомментировать, правда, ответы у них вышли весьма сомнительные и настораживающие.

Алла написала: «С цыганами в клубе, это прикольно», а затем последовал не менее подозрительный комментарий ее супруга: «В отделении с пустыми бутылками – жизненно». Интересно, почему это Примадонне резко стало интересно провести время в увеселительном заведении с чужими мужчинами, а Максим не постеснялся снова намекнуть на возможные проблемы с алкоголизмом? Судя по таким ответам, Галкин и Пугачева могут скрывать «вторую жизнь» друг от друга, ведь супружеский быт быстро приедается и часто становится причиной многих разводов.

Нельзя исключать, что у обоих артистов могут «проскакивать» мысли о былом веселье, но семейная жизнь не позволяет расслабиться. Конечно, это очередная догадка, но двусмысленными фразами знаменитости сами подрывают свой статус.