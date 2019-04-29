Монахиня из Иерусалима рассказала, почему Началова и Фриске умерли в молодом возрасте

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Жанна Фриске и Юлия Началова трагически ушли их жизни с разницей в четыре года.

В 2015 году популярная певица Жанна Фриске умерла в возрасте 40 лет. Тогда у знаменитой женщины обнаружили неоперабельную опухоль в мозге, которую артистке и опытным онкологам так и не удалось победить несмотря на дорогостоящее лечение в лучших мировых клиниках. Спустя четыре года из жизни ушла 38-летняя певица Юлия Началова, которая несколько последних лет своей жизни страдала от подагры и сахарного диабета второго типа. Скончалась артистка от сепсиса в одной из московских больниц. Прокомментировать трагические смерти известных женщин рискнула монахиня из Иерусалима Ефросинья Московская, которая и сама ранее была артисткой и выступала под именем Юлии Матвеевой.

Ефросинья Московская рассказала, что по её мнению, Началова и Фриске умерли в молодом возрасте из-за своих «страстных» песен. «Это погибельно все!», - сказала монахиня, которая считает, что именно провокационные композиции могли погубить талантливых артисток. При этом монахиня подчеркнула, что очень уважала Фриске, но она просто выбрала «не тот путь».