Теснит Харламова? Мартиросян продвигает себя специфическими шутками «для избранных»

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«Гузеевские» шутки Гарика быстро подняли его рейтинги. Теперь пришла очередь «хайповать» его не менее знаменитого коллеги.

Неделю назад Гарик Харламов активно начал выставлять шутки, связанные с инцидентом на программе «Давай поженимся!». В одном из выпусков Лариса Гузеева не постеснялась сказать матерное слово, которое быстро стало мемом в сети Интернет. Резидент Comedy Club решил напомнить о случившемся и выставил на своей странице в социальной сети более десятка смонтированных роликов, откровенно оскорбляющих телеведущую. Видимо, пиариться на шутках решил и Гарик Мартиросян, который раньше никогда не добавлял юмористически посты в Instagram. Одна из его последних записей – попытка рассмешить подписчиков, только юмор оказался, мягко говоря, «для избранных».

Не многие знают, что разъем у наушников называется mini-jack. Тогда становится понятно, зачем комик «приделал» его к туловищу птицы и подписал «Джек Воробей». Очевидно, что Мартиросян продвигает себя специфическими шутками, которые понять может далеко не каждый. Неужели он теснит Харламова? Его знаменитый коллега отлично прославился на незамысловатом и отчасти обидном юморе. Видимо, теперь пришла очередь второго Гарика.