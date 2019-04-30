Клава – папина «порода». Орбакайте высмеяла «земцовские» черты лица у дочки

Сегодня, 10:00

Мощные гены Михаила сделали маму и дочку совершенно непохожими, что, видимо, не нравится Кристине.

Маленькая Клавдия часто сопровождает свою звездную маму Кристину Орбакайте на развлекательных мероприятиях. Например, недавно родственницы посетили яркое выступление танцевального коллектива TODES. Судя по счастливым лицам Кристины и Клавдии из зала, они были в восторге от мероприятия и общения друг с другом, ведь мама и дочка отлично повеселились. Певица отметила, что бесценный смех малышки возвращает ее в детство, и ей хочется как можно чаще радоваться и беззаботно улыбаться вместе с детьми, как она это делала на выступлении.

Поклонники заметили, что Клава – папина «порода», ведь черты лица ей явно передались по отцовской линии, особенно «мощный» подбородок малышки, который в точности повторяет очертания Михаила. Для Кристины же схожесть маленькой Клавдии с отцом – не новость, ведь на одной из фотографий запечатлено, как певица высмеяла «земцовские» черты лица у дочки. Вцепившись в «отцовский» подбородок и шутя оттянув его, она будто указала ей на «раздражающую» ее черту лица.

Каждая мама хочет, чтобы дочка была похожа на нее, ведь внешняя гармония родственниц очень трогательно смотрится со стороны. Однако мощные гены Земцова лишили Орбакайте этого удовольствия. Впрочем, на любовь матери к дочке это никак не повлияло.