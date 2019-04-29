«Скоро Волочкову догонит» - Фанаты оценили «бесконечные» ноги Екатерины Варнавы

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Танцевальное прошлое и вегетарианство помогают звезде Comedy Woman оставаться одной из самых привлекательных женщин российского шоу-бизнеса.

34-летняя участница и хореограф шоу Comedy Woman Екатерина Варнава не прекращает восхищать интернет-пользователей своим стройным и спортивным телом. Стоит отметить, что фигура у девушки не всегда была такой идеальной, ведь ещё в студенческие годы Екатерина имела четвертый размер груди и весила почти 80 кг. Однако благодаря танцам, диете и своей силе воле она смогла достичь идеальных форм, которым теперь завидуют многие поклонницы. Недавно фанаты в очередной раз оценили «бесконечные» ноги Екатерины, которые она показала в личном профиле в Instagram.

«Скоро Волочкову догонит», - заявили фолловеры Варнавы в комментариях под фотографией. Ранее знаменитость говорила, что поддерживать прекрасную фигуру ей помогают правильное и здоровое питание, отсутствие мяса в рационе, активный образ жизни и спорт. Но при этом раз в месяц Екатерина может себе позволить съесть «ведерко мороженого».