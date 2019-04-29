Травля «натурального блондина»? Басков обиделся на Гудкова за «слитый» номер телефона

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Певец пригрозил тоже опубликовать номера обидчиков, чтобы и они испытали «этот треш».

Неожиданный пост появился на странице у «золотого голоса» России Николая Баскова – это не реклама, и даже не селфи, а гневный пост с жалобой на передачу с комиком Александром Гудковым и на него самого. Артист приложил к посту скриншот из шоу Comment Out, где на одном из двух экранов высветился его личный номер телефона.

Сам-то артист, конечно, «замазал» цифры, но при этом искренне «поблагодарил» как Гудкова, так и всех редакторов его шоу, которые буквально на блюдце с голубой каёмочкой преподнесли личный контакт артиста всяким шутникам и телефонным террористам. «Пусть этот треш вы тоже когда-нибудь испытает, когда я выложу ваши личные номера», - пригрозил Басков. Видимо, артист всерьез обиделся на Гудкова за «слитый» номер, и вряд ли станет новым гостем Comment Out когда-либо.

Гудков никак не прокомментировал произошедшее, но тот самый выпуск его шоу скоро удалили и загрузили заново, и в этот раз номер все-таки удосужились скрыть. Было ли это нелепой случайностью или кем-то из команды Гудкова специально была подстроена травля «натурального блондина»? Об этом можно будет узнать только лично у Гудкова, если тот захочет дать свой комментарий.